بيكهام: توقيت السفر لجنوب أفريقيا مهم للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي، إن الحديث عن مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي مرفوض في الوقت الحالي خاصة وأن تركيز الجميع على مباراة صنداونز بدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت القبل ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال على أن يواجه نهضة بركان المغربي يوم 28 من الشهر الجاري في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي.

وأضاف بيكهام من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مباراة العودة أمام صنداونز في غاية الصعوبة وأنه ورفاقه يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وشدد اللاعب على أن الأهلي يحترم جميع منافسيه وهو ماحدث مع صنداونز في مباراة الذهاب، مضيفا مباراة العودة سيكون لها حسابات مختلفة لاسيما وأنها مباراة حسم البطاقة من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي.

وقال بيكهام أن البعض يرى أن الفوز في القاهرة يسهل مباراة العودة في جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأنه سيخوضون المباراة بقوة لحسم التأهل.

وانتقل اللاعب للحديث عن توقيت السفر إلى جنوب أفريقيا مؤكدًا أنه في غاية الأهمية بسبب اختلاف المناخ من دولة إلى أخرى، وهو ما يتطلب الحصول على الوقت الكافي للتأقلم.