الأهلي: سعد سمير يعود للمران الجماعي خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أنهى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صنداونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.