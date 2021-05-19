النجوم: الأهلي تواصل مع وكيل كريم فؤاد.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن الأهلي لم يتواصل معه بشكل مباشر بشأن ضم كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى صفوف إنبي.

ويلعب صاحب الـ21 عامًا في صفوف إنبي منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث استطاع اللاعب أن يظهر بشكل مميز بقميص الفريق البترولي في الموسم الحالي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال الطويلة: "لم يحدث أي كلام بينا وبين الأهلي بشأن كريم فؤاد".

وأضاف: "علمت من وكيله أن الأهلي تحدث معه بشأن ضم اللاعب، لكننا لا نلتزم إلا بالعقود الرسمية".

وتابع: "بعد 31 مايو، إذا لم يقم إنبي بتفعيل بند شراء اللاعب، سنبدأ الحديث عما يمكن أن يحدث بشأن كريم فؤاد".

جدير بالذكر أن نادي إنبي يحق له الاحتفاظ بخدمات كريم فؤاد بصورة نهائية في حالة دفع مبلغ مالي قدره 15 مليون جنيه.