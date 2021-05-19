شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يكشف سلاح الأهلي لتخطي صن داونز السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد رمضان، بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة صن داونز المقبلة في غاية الصعوبة لكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل من بريتوريا، مشيرا إلى أن الأهلي يحترم منافسيه في جميع البطولات، وهو ما حدث مع فريق صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد .

وقال بيكهام إن مباراة العودة سيكون لها حسابات مختلفة، خاصة أنها مباراة حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا واستكمال مشوار الفريق في الدفاع عن لقبه، والتتويج بالبطولة العاشرة في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف بيكهام أن البعض قد يرى أن فوز الأهلي بهدفين في القاهرة سهل مباراة العودة في جنوب أفريقيا، ولكن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس، مؤكدا أن الفريق لا يشغله سوى مباراة صن داونز المقبلة؛ لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الأفريقي.

وأكد بيكهام أن الحديث عن مباراة السوبر الأفريقي مرفوض في الوقت الحالي، خاصة أن الأهلي أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام فريق صن داونز الذي استطاع أن يضع بصمته في السباق الأفريقي خلال السنوات الأخيرة وحقق نتائج رائعة.

وشدد لاعب الأهلي على أن توقيت السفر في غاية الأهمية خاصة في مباريات أفريقيا بسبب اختلاف المناخ من دولة إلى أخرى، وهو ما يتطلب الحصول على الوقت الكافي للتأقلم.

واختتم أحمد رمضان بيكهام تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة العودة أمام صن داونز صعبة على الفريقين، لكن دوافع لاعبي الأهلي كبيرة في هذه المباراة لحسم بطاقة الصعود من جنوب أفريقيا ومواصلة المشوار في دوري أبطال أفريقيا.