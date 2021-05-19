شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يغيب عن مواجهة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تاكد غياب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة صن داونز المقررة السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك لعدم تماثله للشفاء تماما حتى اليوم وإعلان الجهاز الطبى بالأهلى أن اللاعب سوف ينتظم في التدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا؛ استعدادا لمباراة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة، يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقبلة.