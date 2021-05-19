شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستعرض أخطاء الأهلي في محاضرة مع اللاعبين بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز من خلال عرض بعض الجوانب الفنية التي يرغب في التركيز عليها في مباراة العودة.

ويستعرض موسيماني خلال محاضرة اليوم الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، ومنح التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الأهلي الذي سيخوض المباراة.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة نظرية قبل مران الأمس، ركز خلالها على النقاط الإيجابية للاعبين خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز، التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة.