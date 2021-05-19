شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمحمد محمود ومصطفى شوبير اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود ومصطفى شوبير، لاعبي الفريق، يخضعان لمسحة طبية جديدة، اليوم، بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرًا.

وغاب «شوبير» عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة لملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالتي «شوبير» و«محمود» للاطمئنان عليهما.