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مسحة طبية لمحمد محمود ومصطفى شوبير اليوم

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود ومصطفى شوبير، لاعبي الفريق، يخضعان لمسحة طبية جديدة، اليوم، بعد تعرضهما للإصابة بفيروس ، وفقًا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرًا.

وغاب «شوبير» عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة لملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالتي «شوبير» و«محمود» للاطمئنان عليهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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