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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة: محمد صلاح في مهمة مصيرية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يستضيف نادي بيرنلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول على ملعب تيرف مور في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة من بطولة الممتاز.

وستكون المباراة بمثابة مهمة مصيرية لكل من الريدز وكذلك النجم المصري محمد صلاح على المستوى الفردي، إذ بالنسبة للنادي فسيعني له الفوز الصعود إلى المركز الرابع المؤهل إلى ليصبح مصيره في التأهل إلى البطولة الأوروبية بيده في الجولة الأخيرة، حيث سيتفوق حينها على ليستر سيتي بفارق الأهداف.

أما بالنسبة للنجم محمد صلاح فيملك بدوره مهمة خاصة به، إذ يستمر في الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع هداف نادي توتنهام هاري كين، والذي سيلعب اليوم أيضًا ضد أستون فيلا في السابعة مساءً على ملعب توتنهام.

ويملك محمد صلاح 22 هدفًا بالتساوي مع كين، لتبقى الجولتين الآخيرتين حاسمتين في تحديد هوية الفائز بالحذاء الذهبي للموسم الحالي 2020-2021.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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