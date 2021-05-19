شكرا لقرائتكم خبر عن اليو ديانج يعلق على اختياره أفضل عب في جولة الذهاب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي، عن سعادته لاختياره أفضل لاعب في جولة ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكتب أليو ديانج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “شكرًا لكم ، لقد تم اختياري أفضل لاعب في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، شكرا على الدعم اليومي".





ووقع اختيار ديانج كأفضل لاعب في جولة الذهاب لمنافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمام صن دوانز في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وويستعد الأهلي لمواجهة صن دازونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.