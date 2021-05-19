شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربى برفض التظلم لتخفيض عقوبة محمد طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة نادى الإنتاج الحربى برفض التظلم الذى قدمه النادى لتخفيض عقوبة مهاجمه محمد طلعت، الذى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرىى لكرة القدم إيقافه 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ورفضت لجنة الجبلاية تخفيض عقوبة طلعت الذى نفذ العقوبة فى مباريات الاسماعيلى والبنك الاهلى والمقاولون العرب وتتبقى له مباراة واحدة وهى المقبلة أمام سموحة المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى من أزمة هجومية فى ظل إيقاف محمد طلعت بجانب إصابة محمد عبد المجيد فى العضلة الخلفية وغياب البديل القادر على سد فراغ الثنائى لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق.

من جهته لقن كشرى مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك، والتى خسرها بهدفين دون رد بعد التصرفات التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك، ما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت، وحرص كشرى على توجيه اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المحسوبة، مؤكداً أن وضع الفريق لايتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.