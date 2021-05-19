شكرا لقرائتكم خبر عن "خلفية" خالد قمر تزيد أوجاع حسام حسن قبل موقعة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى خالد قمر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى وهدافه من بعض الآلام فى العضلة الخلفية، الأمر الذى جعل محمد عنان طبيب الفريق يمنح اللاعب راحة سلبية خوفا من تقاقم الإصابة.

وتأكد غياب خالد قمر عن موقعة المصرى المقرر لها غدا فى التاسعة مساء على ملعب استاد الإسكندرية.

ويعانى الفريق السكندرى من غيابات ونقص حاد فى الصفوف لم يشاهده من قبل حيث يغيب الثلاثى أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمر حمدى للإيقاف، مع غياب رزاق سيسيه للإصابة.

ويحاول حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر تجهيز باقى اللاعبين فى القائمة لتعويض النقص العددى.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم عقب الإعلان عن تحاليل رابيد تيست التى تم أخذها من اللاعبين امس بمشاركة 22 لاعبا استعدادا لمواجهة المصرى.