شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يستعيد ذكريات تدريب صلاح والننى: تشرفت بتدريبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى يونس نجم الأهلى المدير الفنى السابق لمنتخب الناشئين صورة تجمعه بكل من محمد صلاح ومحمد الننى نجما الفراعنة فى الدورى الإنجليزى ومحمد إبراهيم نجم الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وعلق يونس على الصورة: نجوم مصر الكبار اللى شرفت بتدريبهم.

وقاد يونس نجوم منتخب مصر فى مرحلة الناشئين ومعهم أيضا فى تلك الفترة أحمد الشناوى حارس المرمى وأحمد حجازى نجم منتخب مصر الحالى.

كما قاد يونس خط دفاع منتخب مصر بامتياز خلال فترة السبعينات، مقدماً ‏نموذجاً صارخاً فى مركز قلب الدفاع فى صفوف الفراعنة، قبل أن يعلن ‏اعتزاله لعبة الكرة القدم فى موسم 1984-1985‏‎.‎

وتوجه يونس إلى مجال التدريب مطلع التسعينيات، عقب إنهاء مسيرته ‏داخل المستطيل الأخضر، فتولى القيادة الفنية لعدة أندية على رأسها ‏الهلال السودانى وأربيل العراقى، والأولمبى السكندرى ودمياط والسكة ‏الحديد والمصرى البورسعيدى، كذلك ترأس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ‏تحت 21 عاماً‎.‎

وحول يونس قبلته إلى الإعلام الرياضى من خلال تقديم بعض البرامج ‏عبر الفضائيات، حيث تميز نجم الأهلى السابق خلال ظهوره الإعلامى ‏بالجرأة الشديدة وبالآراء المثيرة ووجهات النظر التى تثير الجدل بين ‏جماهير الكرة المصرية والتى تُغضب أنصار القلعة الحمراء فى كثير من ‏الأحيان، لكنه يبقى واحداً من رموز الأهلى وأحد نجومه الكبار الذين ‏خدموا قلعة الجزيرة فى السبعينيات وبداية الثمانينيات‎.