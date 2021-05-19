شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن رأس حربة لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى بيراميدز فى البحث المكثف عن مهاجم سوبر، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل معاناة بيراميدز فى الفترة الأخيرة من غياب المهاجم الصريح الكفء.

وأشتكى الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز أكثر من مرة بسبب غياب المهاجم الكفء الذى يستطيع ترجمة هجمات الفريق لأهداف، خاصة بعدما تعرض الفلسطينى محمود وادى للإصابة التى أبعدته عن المشاركة.

كما تراجع مستوى الغانى جون أنطوى بشكل ملحوظ مما أدى لتراجع الأداء الهجومى لبيراميدز فى الفترة الأخيرة، وأصبح تسجيل الأهداف يأتى عن طريق لاعبى الوسط فى معظم الأحيان مثل رمضان صبحى وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل.

ويسعى مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالى، للتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد، مع إمكانية الاستغناء عن بعض العناصر التى غاب تأثيرها فى ظل تراجع مستواها.

فى سياق أخر، قرر الجهاز الفنى لبيراميدز، سفر بعثة الفريق إلى نيجيريا الخميس، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنيمبا فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

وتطير بعثة فريق بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد أن خسره بيراميدز فى المباراة النهائية فى نسختها الماضية أمام نهضة بركان المغربى.