شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والجهاز الفني للفريق الأحمر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، باعتبارها من المراكز المرشحة للتدعيم بصفوف الأهلي في الموسم الجديد.

وتفاضل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بين الثنائي أحمد توفيق وكريم فؤاد لاعب النجوم والمعار حاليا إلى إنبي، للتعاقد مع أحدهما لتدعيم الجبهة اليمنى في الأهلي، لاسيما وأنه لا يوجد بديل لمحمد هاني في هذه الجبهة.

ويضطر الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على الثنائي أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق للعب في الجبهة اليمنى وتعويض غياب محمد هاني، لحين التعاقد مع ظهير أيمن جديد يلعب في نفس مركزه.

وتم طرح اسم أحمد توفيق من قبل لجنة التخطيط بالأهلي للتعاقد معه، لاسيما أنه لاعب دوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل وسط الملعب والظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو ما دفعهم للتفكير في التعاقد مع اللاعب، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يجيدون اللعب بروح عالية، وهو من خامة اللاعبين الذين يناسبون شخصية الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.