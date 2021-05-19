شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من خطورة زوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى خط الدفاع بالفريق الأحمر من سرعات مهاجمى فريق صن داونز، خاصة تيمبا زوانى أحد أسرع اللاعبين فى صفوف بطل جنوب أفريقيا، وأحد أهم مفاتيح اللعب فى صفوف منافس الأهلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن دازونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وطالب موسيماني بضرورة تضييق المساحات أمام زواني لأنه يجيد التحرك في المساحات الواسعة، مع ضرورة مواجهته مباشرة مع استلام الكرة وعدم منحه الحرية في السيطرة عليها ومن ثم الانطلاق بها، حتى لا يخلق أزمات في الخط الخلفي للأهلي.

ولم يشارك زواني بشكل أساسي في مباراة الذهاب ضد الأهلي بسبب عدم جاهزيته الطبية بنسبة 100%، نظرا لعودته من الإصابة قبل أن يكون جاهزا لموقعة العودة في بريتوريا يوم السبت المقبل.

كما طالب لاعبي الوسط بضرورة التواجد بالقرب من خط الدفاع وعدم ترك مساحة بين الخطين يستغلها لاعبو صن داونز في استلام الكرة وتهديد مرمى محمد الشناوي، وضرورة التمركز الجيد داخل الملعب والتركيز الشديد على موقعة السبت المقبل باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو حصد النجمة العاشرة.