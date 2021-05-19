شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة انتفاضة الدور الثانى بالدورى قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس ادارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على صرف مكافأة الفوز للاعبى الدراويش فى المباريات الأخيرة له بالدورى، وذلك قبل سفر الفريق الأصفر للقاهرة لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة وقوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى تحفيز لاعبيه لتحقيق الانتصار السادس على التوالى، لاسيما أن الفريق الأصفر دشن انطلاقة قوية مع مباريات الدور الثانى للمسابقة بتحقيقه العلامة الكاملة فى خمسة لقاءات، حيث حصد 15 نقطة بالفوز فيها جميعاً، حيث يحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وسبق وخاض الإسماعيلى والمقاولون العرب 71 مباراة بالدورى المحلى، فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى.. فاز فى 19 وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة

ملعب المقاولون العرب فاز 12 وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

وفى البطولات المحلية بشكل عام..

لعب الفريقان 82 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 16، له 99 هدفًا عليه 65 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

كأس مصر ..

لعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات "الخروج بضربات الترجيح مرتين"

الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا.