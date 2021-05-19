شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عزمى محيلبة أمل الرماية فى خطف ميدالية طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعول الجماهير المصرية المتابعة للرياضات الأخرى البعيدة عن كرة القدم بصفة عامة و الرماية بصفة خاصة أمال عريضة على البطل عزمى محيلبة نجم الرماية الذى نجح فى خطف الأضواء و صناعة شعبية قوية فى ظل تحقيقه نتائج مبهرة سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقى .

ويسعى محيلبة إلى تحقيق حلم المهتمين بالرماية بتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو القادمة المقرر إنطلاقها فى شهر يوليو القادم ،خاصة بعدما توج بذهبية بطولة كأس العالم للرماية فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

وتأهل محيلبة إلى نهائى كأس العالم للرماية بمنافسات الإسكيت فى ظل تحقيقه 124 طبق من أصل 125 فى التصفيات التى أقيمت على مدار يومين.

كما تأهل محيلبة إلى أولمبياد طوكيو بعد التتويج ببرونزية كأس العالم (كوتة عالمية) التى أقيمت بفنلندا 2019.

محيلبة من مواليد عام 1991، نظرا لإنجازاته وبطولات تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية.

توج محيلبة بالعديد من الميداليات منها برونزية كأس العالم 2020 في منافسات الأسكيت التي أقيمت في قبرص بعد تحقيقه 47 طبقا من أصل 50 في النهائى.

كما أن محيلبة بطل العالم بخمس جوائز عالمية، و3 جوائز إفريقية و3 عربية، وحصل على تسجيل الرقم العالمى فى الرميات "125 من 125"، والذى لم يحصل عليه سوى 7 فقط فى العالم.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب عزمى محيلبة فى الصور التالية:



عزمى محيلبة



عزمى محيلبة