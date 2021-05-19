هيكتور كوبر يطالب والتر بواليا بالتمسك بالفرصة الأخيرة فى الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية على مطالبة لاعبه الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى بالتمسك بالفرصة الأخيرة فى القلعة الحمراء.

ودار حديث بين الثنائى كوبر وبواليا عقب تولى مدرب الفراعنة الأسبق مهمة تدريب منتخب الكونغو ليطالب مهاجم المارد الأحمر بالقتال لاستغلال تواجده فى الأهلى، حيث تسود حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب بعد انقلاب بيتسو موسيمانى المدير الفنى على لاعبه فجأة بعدما كان يلقب بالمحترف المدلل نظرا لكثرة حصوله على الفرصة منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

ورغم مشاركة والتر بواليا فى 18 مباراة بالموسم الجاري مع الأهلى لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما، وتعاقد الأهلى مع والتر بواليا من الجونة فى يناير الماضى، حيث كبدت صفقة بواليا خزينة الأهلى 22 مليون جنيه.

وتواجد والتر بوليا مهاجم الأهلى، فى القائمة الأولى للمدير الفنى الأرجنتينى هيكتور كوبر لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التى تم الكشف عنها لخوض معسكر لمدة أسبوعين فى تونس، لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبى تونس والرأس الأخضر.

وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، قد أعلن تعيين الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخبنا الوطنى، مدربا جديدا لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيتولى المدرب الأرجنتينى البالغ من العمر 65 عاما المنصب، بعد أكثر من عام ونصف بدون فريق.

والتر بواليا مستاء من عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الأحمر فى الفترة الماضية، واعتماد الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على محمد شريف مع الاستعانة فى بعض الأحيان بصلاح محسن ومروان محسن، بواليا يشعر بحالة سوء توفيقه تلازمه منذ انضمامه للمارد الأحمر، خاصة أنه كان يعيش حالة من التوهج مع فريق الجونة قبل انتقاله للأهلى، الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الخروج فى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.