شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يعود لتشكيل غزل المحلة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، على عودة عبده يحيى لاعب الفريق للمشاركة في التشكيل الأساسى أمام الجونة غدا الخميس فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بسبب قدرات اللاعب الهجومية والظهور بشكل جيد.

ويسعى خالد عيد لتصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبى فريق غزل المحلة قبل مواجهة الجونة غدا الخميس، حيث خسر الفريق مباريتين أمام طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى.

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة غدا الخميس.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.