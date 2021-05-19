أمل ليفربول ولقاءان بالدوري المصري.. مواعيد مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات سواء محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يلتقي يوفنتوس مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على موناكو بنهائي كأس فرنسا.

كما يواصل ليفربول بحثه عن بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فمن المقرر أن يلتقي الريدز مساء اليوم مع بيرنلي في مباراة الجولة الـ37 من منافسات بريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي رابع الترتيب و4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

7:00- إيفرتون x وولفرهامبتون

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

7:00- توتنهام x أستون فيلا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

8:00- كريستال بالاس x أرسنال

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 3 HD Premium).

9:15- بيرنلي x ليفربول

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

الدوري المصري الممتاز

7:00- المقاولون العرب x الإسماعيلي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 2 HD).

9:00- أسوان x مصر للمقاصة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).

كأس إيطاليا (النهائي)

9:00- أتالانتا x يوفنتوس

تنقل المباراة عبر قناة (Libya Sport Channel، libya sports 2).

كأس فرنسا (النهائي)

9:15- موناكو x باريس سان جيرمان

تنقل المباراة عبر قنوات (beIN Sports HD 2، EuroSport 2 France).

كأس الليبرتادوريس (الجولة الخامسة من دور المجموعات)

2:00 (صباحا)- ريفر بليت الأرجنتيني x انديبندينت سانتا فاي الكولومبي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).