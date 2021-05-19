الإسماعيلي يوضح موقفه من نقل لقاء الزمالك.. وملف المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش في طريقها لحل أزمة خصم الـ3 نقاط مع نادي النجوم، مضيفًا أن النادي لم يصله أي خطابات بشأن تغيير ملعب مباراة كأس مصر ضد الزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال وحيد: "إيهاب جلال بصحة جيدة، يتبقى فقط سلبية المسحة الخاصة به ليعود مجددا لقيادة مباريات الدراويش".

وعن أزمة خصم الـ3 نقاط من الإسماعيلي، قال: "وصلنا خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ 4 مايو يفيد بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، لن أتطرق للحديث عن هذا الأمر والأهم حاليا هو حل المشكلة".

وتابع: "نحن نحترم اللوائح والأطر الرسمية، وحاليا يتم التفاوض بين إدارة الإسماعيلي وإدارة النجوم لحل الأزمة، وسيتم تحديد موعد لإنهاء الأمر والتوصل لاتفاق".

وعن طلب الزمالك تغيير ملعب مباراته ضد الإسماعيلي بدور الـ17 للكأس، أجاب: "لم يتم التفاوض معنا بشأن الأمر، الزمالك يبحث عن مصلحته ومن حقه أن يلعب في الاسكندرية لتوفير مجهود السفر، نحن قمنا بحجز فندق في السويس، ولم تصلنا أي مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة بالتالي أعتقد أن المباراة ستقام بالسويس".

وبسؤاله عن ملف المعارين أمثال حسين السيد، قال: "نعم نرغب في تفعيل عقد اللاعب من إعارة لشراء نهائي، لكن حاليا تركيز الفريق منصب على تحسين وضعه بجدول الدوري وعودة الانتصارات".