شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يثير أزمة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إعلان مسؤولي الزمالك عن قيامهم بسداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الكروي الاول للنادي، الأربعاء، والمستحقة لهم عن دفعات من عقودهم ومكافآت في فوزهم في آخر مباريات للفريق في بطولة الدوري الممتاز بمن فيهم اللاعبين المحترفين فرجاني ساسي، حميد احداد، اشرف بن شرقي، بعدما اشتكي اكثر من لاعب من عدم الانتظام في سداد مستحقاته المالية واخرهم فرجاني ساسي، الذي تقدم بشكوي رسميه ضد ادارة النادي لمسؤولي اتحاد الكرة.

فجر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب وسط الفريق أزمة جديدة، حيث تمسك بالحصول على كامل مستحقاته مع حصوله على تعهد بالالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها في العقد المبرم بينه وبين الزمالك والموجود منه نسخه في اتحاد الكرة.

وانهي اسامه نبيه، المدرب العام للزمالك، اعداد الكشوف الخاصة بصرف مستحقات جميع اللاعبين والتي سيتم صرفها للاعبين عقب مران «الاربعاء» وقبل توجههم إلى الفندق الذي سيدخلون فيه معسكر ليلة مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقررة «الخميس» ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري والتي ستجري عند السابعة مساءً على ارض ملعب ستاد القاهرة.