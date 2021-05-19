شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مرانه الرئيسي، الأربعاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.

وسيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب نهاية المران قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة للتوجه إلى احد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها.

ووفقاً للتدريبات الاخيرة للزمالك، فمن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من :

محمد عواد، محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حازم امام، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، بن شرقي، أوباما، سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الاول في جدول المسابقة برصيد 48 نقطة ويسعي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للحفاظ على فارق النقاط بينه واقرب منافسيه.