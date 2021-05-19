الدوري الأميركي للمحترفين: سلتيكس الى البلاي اوف وبايسرز يبلغ الملحق الأخير

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لوس انجليس: قاد النجم جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس الى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بمساهمته الفعالة في الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 118 100 الثلاثاء في محلق صاحبي المركزين السابع والثامن في المنطقة الشرقية، فيما بلغ إنديانا بايسرز الملحق الأخير بتغلبه على تشارلوت هورنتس 144 117 في ملحق التاسع والعاشر للمنطقة ذاتها.

وبموجب نظام موسم 2020 2021 تضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين. ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعاشر لحجز البطاقة الأخيرة.

وضمن سلتيكس المركز السابع وسيلتقي الدور الاول من البلاي أوف مع بروكلين نتس، فيما يلعب ويزاردز مع بايسرز الخميس لتحديد صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى البلاي أوف والذي سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية.

وفي المنطقة الغربية يلتقي مساء الأربعاء لوس أنجليس ليكرز السابع مع غولدن ستايت الثامن لتحديد صاحب المركز السابع، فيما يلعب سان أنتونيو سبيرز التاسع مع ممفبس غريزليز العاشر من أجل مواجهة الخاسر في ملحق ليكرز وووريرز.

في المباراة الأولى على ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن وأمام 4789 متفرجا، سجل تايتوم 50 نقطة منها 17 من 17 رمية حرة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة وفرض نفسه نجما في المباراة مع زميله كيمبا ووكر صاحب 29 نقطة مع سبع متابعات ليحبطا ملك "التريبل دابل" نجم ويزاردز راسل وستبروك الذي اكتفى بتسجيل 20 نقطة مع 14 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

وحسم بوسطن الربع الأول في صالحه بفارق ست نقاط (27 21)، لكن واشنطن رد بقوة في الثاني وكسبه 33 25 لينهي الشوط الأول متقدما بفارق سلة واحدة (54 52).

واستعاد بوسطن توازنه في الربع الثالث وضرب بقوة بكسبه بفارق 12 نقطة (38 26) بفضل تألق تايتوم وكيمبا اللذين ذوَّبا فارق النقطتين اللتين كان يتخلف بهما فريقهما في نهاية الشوط الأول ومنحاه تقدما وصل إلى 16 نقطة قبل أن يقلصه الضيوف إلى 10 نقاط (90 80).

وتابع بوسطن تفوقه في الربع الأخير وحسمه في صالحه بفارق ثماني نقاط (28 20) منهيا المباراة في صالحه بفارق 18 نقطة (118 100).

بايسزر يطيح بهورنتس

ولم يمنح بايسرز أي فرصة لتشارلوت هورنتس خلال استضافته على ملعب "بانكرز لايف فيلدهاوس" وتحديدا في الأرباع الثلاثة الأولى من المواجهة، وأطاح به خارج المنافسة.

وضرب بايسرز بقوة في الربع الأول وحسمه في صالحه بفارق 16 نقطة (40 24)، وسعه إلى 24 نقطة في نهاية الشوط الأول (69 45) بعدما كسب الثاني 29 21، ثم إلى 30 نقطة في نهاية الربع الثالث (108 78) بعدما كسبه 39 33، قبل أن يتخلف بفارق ثلاث نقاط في الربع الأخير (36 39) لينهي المباراة بفارق 27 نقطة (144 117).