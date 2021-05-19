مبابي يأمل في خوض الالعاب الاولمبية "مرة واحدة على الأقل"

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باريس: أمل مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي في أن يخوض الألعاب الأولمبية مرة واحدة على الأقل في مسيرته، في مقابلة بثتها قناة "تي أف1" الثلاثاء.

واستدعى مدرب المنتخب الاولمبي سيلفان ريبول، مبابي إلى قائمته الموسعة تمهيداً لخوض أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب فيروس كورونا (22 تموز/يوليو 7 آب/أغسطس)، غير أن مصير المهاجم الفرنسي ليس بين يديه اذ ينتظر قرار ناديه بعد موسم طويل لم ينته بعد اذ ما زال سان جرمان يصارع على لقب الدوري حيث يتأخر بفارق نقطة عن ليل المتصدر قبل مرحلة من النهاية (80 مقابل 79).

ويحلّ سان جرمان الساعي للاحتفاظ بلقبه للموسم الرابع توالياً ضيفاً على بريست الاحد، على غرار ليل الذي يسافر إلى أنجيه في المرحلة 38 الاخيرة التي ستحسم هوية البطل.

كما يخوض النادي الباريسي نهائي كأس فرنسا أمام موناكو في 19 الشهر الحالي في مهمة الاحتفاظ بلقبه، فيما يتحضر مبابي أيضاً لخوض كأس أوروبا 2020 مع منتخب بلاده التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو، ومن الممكن أن تنتهي بالنسبة للمهاجم في 11 تموز/يوليو المقبل في حال وصل منتخب "الديوك" إلى المباراة النهائية.

قال نجم فرنسا من دون أن يحسم مصيره "لن أقرر"، وتابع "لطالما حلمت بخوض الالعاب الاولمبية".

في المقابل، لم ينل قرار المدرب الاولمبي الموافقة النهائية من مدرب نادي العاصمة الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قال الاسبوع الماضي حين سُئل عن تواجد اسم مبابي ضمن قائمة من 80 لاعباً تم استدعاؤهم للمسابقة الاولمبية لكرة القدم في طوكيو "فقط لأنه على القائمة، لا يعني انه سيذهب".

ولا تصب التوقعات لصالح بطل مونديال روسيا 2018 إذ ليس من المرجح أن يكون ضمن القائمة النهائية من 18 لاعباً و4 احتياطيين التي سيعلن عنها الخميس المدرب ريبول.