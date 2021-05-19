شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على المقاولون العرب فى مواجهة أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة وقوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للهروب من قاع المسابقة محذراً من خطورة الدراويش الذى لم يخسر أي مباراة في الجولات الخمسة الأخيرة مشدداً على ضرورة استغلال انصاف الفرص للتسجيل.

في المقابل طالب الجهاز الفني للدراويش لاعبيه بمواصلة الانتفاضة الأخيرة للتخلص من مراكز القاع ، ويستعيد الدراويش في مواجهة الليلة عماد حمدى الذى غاب عن مواجهة أسوان للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

وسبق وخاض الاسماعيلى والمقاولون العرب 71 مباراة بالدورى المحلى، فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى.. فاز فى 19 وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة

ملعب المقاولون العرب فاز 12 وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.

وفى البطولات المحلية بشكل عام..

لعب الفريقان 82 مباراة فاز الإسماعيلى فى 38 وتعادل 28 وخسر 16، له 99 هدفًا عليه 65 هدفًا كلين شيت 37 لقاء.



أهداف الإسماعيلى عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهما، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهما، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

كأس مصر ..

لعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”

الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا.