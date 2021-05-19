شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: مصطفى محمد مالوش بديل فى مصر.. والجزيرى أفضل مهاجم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء المعار إلى جلاتا سراي التركي، ليس له بديل في مركزه، وقال أبو العلا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "حتى تواجد مصطفى محمد، كان هو رقم واحد في مركز الهجوم بالدوري المصري، ورقم اثنين كان يأتي بعده بمسافة كبيرة أما الآن يعجبني سيف الدين الجزيري، وعموماً الآن لم يعد الاهتمام كبيراً بمسألة المهاجم الصريح أكثر وهناك لاعبين يقومون بدور المهاجم".

وعن مدى تأثر الزمالك بإعارة مهاجمه قال أبو العلا: "أثر بنسبة لا تقبل عن 50 أو 60% لأنه ليس له بديل في مصر كلها وليس في الزمالك فقط، لأنه حتى يتم تعويض غيابه ويحل لاعب آخر محله وينسجم مع الفريق هذا يحتاج إلى وقت".

وينوى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عودة عناصر الخبرات من جديدة لقيادة طرفي الملعب، في المباريات المقبلة، حيث يستعد الأبيض لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وينوي كارتيرون إعادة محمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسري للزمالك بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وجاهزيته من الناحية البدنية وبالفعل شارك كبديل في مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الأهلي وقدم مستوي جيد.

كما يدرس كارتيرون نفس الأمر بالنسبة لحازم إمام في الجبهة اليمني، بإعادته للتشكيلة الأساسية بدلا من التونسي حمزة المثلوثي لعدم تقديم الأخير المستوي المنتظر رغم الحصول على فرصة في أكثر من مباراة.

وقرر كارتيرون، غربلة التشكيل الأبيض خلال الفترة المقبلة بداية من مباراة إنبي حيث ينوي بقاء الأفضل والأجهز، في التشكيلة الأساسية للزمالك خلال المباريات القادمة، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى بعض اللاعبين ليقرر الخواجة تجديد الدماء والدفع بأفضل العناصر من الناحية البدنية والفنية ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.