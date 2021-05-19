شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أسوان "الجريح" يبحث عن تصحيح المسار أمام مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره مصر المقاصة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز مصر المقاصة على الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

وحذر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط في بطولة الدوري بعد التراجع الذى حدث للفريق في جدول المسابقة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.

في المقابل يسعى محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لإستعادة وضع الفريق الفيومى في جدول المسابقة بعد التراجع في الجولات الأخيرة.