قناة ليبيا الرياضية تنقل نهائي كأس ايطاليا بين يوفنتوس واتلانتا

تستعد قناة ليبيا الرياضية لنقل نهائي كأس ايطاليا بين يوفنتوس واتلانتا، المقرر له اليوم الاربعاء 19 مايو 2021 على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية.

وكشفت قناة ليبيا الرياضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات Libya sport Channel عن نقلها لمباراة يوفنتوس واتلانتا بشكل رسمي، بصوت المعلق الرياضي الليبي أنور السليماني.

ويسعى يوفنتوس لإنقاذ موسمه بلقب كأس ايطاليا بعدما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي في الدور ثمن النهائي، قبل خروجه من سباق المنافسة على لقب الدوري الايطالي “سيري آ” بعد سلسلة من النتائج السلبية المخيبة للآمال.

وبالاضافة إلى قناة ليبيا الرياضية الأولى، ستقوم قناة ليبيا الرياضية الثانية libya sports 2 بنقل المباراة في بث مباشر بصوت المعلق الرياضي الليبي هيثم العماري.

وتنطلق مباراة يوفنتوس واتلانتا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بالتزامن مع موعد نهائي بطولة كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب فرنسا الوطني.

ويستطيع عشاق الدوري الايطالي مُتابعة المباراة كذلك على قناة الراي الإيطالية 1، وقناة سيتانتا سبورتس البريطانية، والقناة تركيا الشهيرة TRT sport Hd، بالاضافة إلى قناة BT Sports 2 البريطانية.

وكان يوفنتوس قد ترشح إلى نهائي كأس ايطاليا 2021 بفضل تفوقه على انتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بملعب سان سيرو بفوز يوفنتوس 2/1، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل من دون أهداف.

أما اتلانتا فقد تعادل على ملعب نابولي (دييجو أرماندو مارادونا) من دون أهداف، وفي لقاء الإياب ضرب بثلاثية سجلها دوفان زاباتا وبيسينا مقابل هدف للوزانو.

ولا يتصدر أي لاعب من يوفنتوس أو اتلانتا لائحة هدافي كأس إيطاليا هذا الموسم، حيث يحتل نجم جنوى “جيانلوكا سكاماكا” المركز الأول برصيد 4 أهداف بفارق هدف عن هيرفينج لوزانو من نابولي، ولياندرو مانكوسو من إمبولي، ودينيس جوهانسن من فينيزيا.

ويحتاج كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا لتسجيل هدفين في نهائي كأس إيطاليا اليوم إذا أراد أحدهما الظفر بلقب هداف المسابقة هذا الموسم، الأمر نفسه يخص ثنائي اتلانتا “أليكسي ميرانشوك وماتيو بيسينا”.

وخسر يوفنتوس في آخر مواجهة له أمام اتلانتا في الدوري الايطالي يوم 18 أبريل الماضي بهدف دون رد، لحساب الجولة 31 من السيري آ.