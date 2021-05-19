شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول» يسعى للحفاظ على آماله فى التأهل لدورى أبطال أوروبا بمواجهة صعبة أمام «بيرنلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز، بإقامة 6 مباريات، حيث يحل فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على بيرنلى، فى التاسعة والربع مساء، ويدخل الريدز المباراة تحت قيادة مدربه الألمانى يورجن كلوب، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكى يحافظ على آماله فى إنهاء مسابقة الدورى فى المركز الرابع والمؤهل إلى دورى أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للفوز فى مباراة اليوم والمقبلة، مع تعثر تشيلسى أو ليستر سيتى، لكى ينهى مسابقة الدورى فى المركز الرابع، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسى صاحب المركز الرابع.

وستكون مواجهة بيرنلى لها أهمية خاصة لدى محمد صلاح، حيث يسعى للتسجيل فى المباراة الثالثة على التوالى وزيادة غلته التهديفية، فى ظل الصراع الشرس بينه وبين هارى كين، مهاجم توتنهام، على لقب هداف الدورى الإنجليزى، حيث أحرز كل منهما 22 هدفًا.

كما يستضيف كريستال بالاس فريق أرسنال، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى، فى الثامنة مساء، ويطمح «الجانرز» فى تحقيق الفوز، لكى ينهى الدورى فى المراكز المؤهلة إلى بطولة الدورى الأوروبى فى نسختها الجديدة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 55 نقطة، فى حين يبحث كريستال بالاس عن تحقيق المفاجأة بالفوز على أرسنال، لكى ينهى الدورى فى مركز متقدم، خاصة بعدما ضمن الفريق البقاء بالدورى، باحتلاله المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

كما يلتقى فريق توتنهام مع أستون فيلا، الذى يتواجد ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، فى السابعة مساءً، وفى نفس التوقيت يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق شيفيلد، ويلتقى إيفرتون مع وولفرهامبتون، كما يستضيف وست بروميتش فريق وست هام فى التاسعة والربع مساء.