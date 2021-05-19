شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» فى صدارة التصنيف رغم خسارة نهائى روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، رغم خسارته نهائى بطولة روما للأساتذة أمام الإسبانى رافائيل نادال، الذى لا يزال يحتل المركز الثالث خلف الروسى دانييل ميدفيديف.

وأحرز نادال لقب بطولة روما المقامة على الملاعب الترابية للمرة العاشرة فى مشواره، ليقلص الفارق مع الصربى الذى كان يدافع عن لقبه فى إيطاليا.

ويمتلك نوفاك 11 ألفًا و63 نقطة، مقابل 9 آلاف و630 نقطة لنادال.

ورفع نادال عدد البطولات التى توج بها 10 مرات أو أكثر إلى أربعة: وهى رولان جاروس (13)، برشلونة (12)، مونت كارلو (11)، إضافة لروما (10).

ولم تشهد باقى المراكز العشرة الأولى أى تغييرات، حيث يحل النمساوى دومينيك ثيم رابعًا، وخلفه اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس خامسًا، ثم الألمانى ألكسندر زفيريف سادسًا.

بينما يحتل الروسى آندرى روبليف المركز السابع، وخلفه السويسرى روجر فيدرر، ثم الإيطالى ماتيو بيريتينى، وأخيرًا الأرجنتينى دييجو شفارتزمان عاشرًا.

فى سياق آخر، قال كريج تايلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إنه مستعد «لتسلق جبل إفرست» مرة أخرى للإبقاء على البطولة الكبرى فى ملاعب ملبورن بارك العام المقبل، بعد أن ذكر تقرير أنها ربما تنقل إلى مكان آخر.

وذكرت محطة إيه.بى.سى التليفزيونية الحكومية أن الحكومة تتوقع استمرار إغلاق الحدود الأسترالية حتى منتصف 2022 مما قد يؤدى إلى نقل البطولة إلى دبى أو الدوحة، مع عدم استعداد اللاعبين للخضوع إلى الحجر الصحى مرة أخرى.

وقال تايلى، الذى أشرف على فترة عزل صارمة لمدة 14 يوما للاعبين والمسؤولين من أجل إقامة بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام عكس كل التوقعات، إنه لا يوجد أى خطط لنقل بطولة 2022.

وأبلغ الرئيس التنفيذى للاتحاد الأسترالى للتنس وسائل إعلام محلية «سنكون هنا فى ملبورن، وسوف نجعل الأمور تنجح، وستقام فى يناير، سنجد طريقة ليأتى إلى هنا اللاعبون الذين يسافرون حول العالم حاليا فى فقاعة. نحن البلد الوحيد الذى يتطلب الحجر الصحى. لدينا طريقة لإدارته وسنقوم بذلك».

ونجحت أستراليا نسبيا فى الحد من انتشار فيروس كورونا، وترى الحكومة أن القيود الصارمة على القادرين على دخول البلاد عامل أساسى فى استراتيجيتها.

وقال تايلى إنه تعلم الكثير حول كيفية التخطيط لبطولة أثناء الجائحة عندما اكتملت بنجاح بطولة أستراليا المفتوحة أمام عدد قليل من المشجعين، وفى بعض الأحيان فى غياب الجماهير تماما.

وأضاف: «نشعر وكأننا تسلقنا جبل إفرست، ولسوء الحظ وجدنا أنفسنا الآن عند سفح الجبل مرة أخرى. لكن الشىء الإيجابى الوحيد هو أننا على الأقل لدينا مسار لأننا فعلناها من قبل».