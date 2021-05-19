شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. علي معلول يتفوق على كل بدلائه فى الأهلى مجتمعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد التونسى على معلول ظهير أيسر النادي الأهلى، مجددا لقائمة الأهلى أمام صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل، في إطار إياب دور ربع نهائي دور أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض على معلول للإصابة خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي أبعدته عن المشاركة مع النادي الأهلي لمدة وصلت إلى 4 أشهر و10 أيام.

أرقام على معلول

وشارك علي معلول في 12 مباراة هذا الموسم، 9 مباريات في الدوري، ومباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب النيجيري، ومباراتين بكأس العالم للأندية، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 6 لزملائه في الفريق، أي شارك في 8 أهداف خلال 12 لقاء فقط.

بدلاء علي معلول

تناوب 3 لاعبين في النادي الأهلي على مركز الظهير الأيسر بعد إصابة علي معلول، وهم أيمن أشرف ومحمود وحيد والناشئ أحمد نبيل كوكا، ولم يتمكن أي ظهير أيسر من الثلاثي في صناعة أو تسجيل أي أهداف، باستثناء أيمن أشرف، الذي صنع هدف محمد شريف الثاني في مرمى الزمالك بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

شارك أيمن أشرف كظهير أيسر في 9 مباريات، أمام كل من بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي وسيمبا التنزاني (مباراتين) وفيتا كلوب الكونجولي (مباراتين)، الزمالك (مباراتين)، وسموحة، صنع هدفا واحدا للنادي الأهلي.

وشارك محمود وحيد مع النادي الأهلي بعد إصابة علي معلول، في 6 مباريات أمام كل من المريخ السوداني، سيمبا التنزاني، فيتا كلوب، طلائع الجيش، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

بعد إصابة علي معلول، ومحمود وحيد وأيمن أشرف، تم تصعيد ناشئ الأهلي (أحمد نبيل كوكا)، ليشارك في الموسم الجاري بقميص الفريق الأول في 5 مباريات أمام كل من سموحة، إنبي، المصري، الجونة، والنصر في كأس مصر، ولكنه لم يصنع أو يسجل أي أهداف.