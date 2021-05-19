شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاح كورونا".. شرط الجبلاية لقيد اللاعبين وحضور الجماهير فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضعت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسى للتعامل مع الأندية والجماهير خلال الفترة المقبلة، كنوع من الاجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

كما ­­­­­­­­­­­­­­­­تجهز اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، تصورا جديدا لتقديمه للجهات الأمنية بهدف عودة الجماهير تدريجيا لملاعب مباريات الدورى العام هذا الموسم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد غيابا للجماهير عن المباريات ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة ، أن التصور يتضمن بعض الشروط لعودة الجماهير ، أهمها حصول الجماهير على لقاح كورونا وأن تبدأ عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدورى بداية من شهر يوليو المقبل، وتحديد أعداد معينة للحضور في كل ملعب حسب سعته بحيث لا يوجد عدد موحد للحضور في المباريات، وعمل تصاريح وكشوف بأسماء الجماهير التي تحضر المباريات، والاستعانة بشركات أمن خاصة لنظيم دخول وخروج الجماهير.