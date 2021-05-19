شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيمانى» يتحفظ على تدخلات لجنة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على تدخل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، سواء فى رحيل اللاعبين أو الصفقات الجديدة، إلى جانب الدفع ببعض اللاعبين فى مباريات الدورى الممتاز ودورى الأبطال، ورفض موسيمانى توصية اللجنة باستبعاد لاعبين من التشكيل الأساسى، بينهم مروان محسن وحسين الشحات ووالتر بواليا، والاعتماد على لاعبين صغار السن لخفض معدل أعمار اللاعبين، بينهم ناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

ووفقًا لعضو بلجنة التخطيط، فإن الهدف من الدفع بالعناصر الشابة التأكد من قدرة العناصر الشابة على الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل من عدمه حتى تحدد اللجنة الصفقات الجديدة، بينما يرى موسيمانى أن اللجنة ليس لها الحق فى مطالبته بالدفع بلاعبين واستبعاد آخرين، خصوصا أن الفريق ينافس على بطولات ويجب الدفع بالعناصر الأساسية الأكثر جاهزية حتى يحصد الفريق البطولات وكى لا يتحمل المدير الفنى مسؤولية خسارة أى بطولة.

وطالب المدير الفنى لجنة التخطيط بسرعة إتمام صفقة «سيرينو»، لاعب صن داونز، للانضمام إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

فيما واصل الفريق الكروى الأول استعداداته لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال بعد تمكن الفريق من الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شىء.

كانت البعثة قد وصلت، أمس الأول، برئاسة محمود الخطيب فى رحلة استغرقت 12 ساعة، وبدأت التدريبات فى اليوم التالى، وضمت البعثة كلًا من محمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء، ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولى وسعد سمير وأيمن أشرف، ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام، وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج، وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة، وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايى، وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا. واستقر موسيمانى على مواجهة صن داونز بطريقة دفاعية والاعتماد على امتصاص حماس المنافس، خصوصًا أنه يجيد اللعب على أرضه، وأداء لاعبيه يختلف فى ملعبه.

من جهة أخرى، أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن على معلول، لاعب الفريق، سيشارك فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى ابتداء من غدٍ.

وأوضح «أبوعبلة» أن «معلول» أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة، أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب مرحلة جديدة فى البرنامج الخاص به من خلال مشاركته فى جزء من المران الجماعى.

وأشار رئيس الجهاز الطبى إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحًا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفنى فى مباراة كأس السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو الجارى فى قطر.

وكان «معلول» قد تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى.

وحرص الجهاز الفنى على ضم «معلول» إلى قائمة الفريق المتواجد فى جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق فى مباراة نهضة بركان، بينما اشتكى مروان محسن من آلام الركبة التى قد تبعده عن المشاركة فى المباراة.