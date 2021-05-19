شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يسلم الزمالك صفقات الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدّد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، للإدارة البيضاء المراكز المطلوب تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث طلب التعاقد مع مركز المهاجم الصريح، إلى جانب التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليمنى، وصانع ألعاب، ومدافع مميز، ولاعب خط وسط مدافع.

كما رفض المدير الفنى الفرنسى عودة النيجيرى ستانلى، مهاجم الفريق السابق، والقادسية السعودى الحالى، بسبب كثرة تعرضه لإصابات عضلية.

وجاء ترشيح اسم ستانلى عن طريق أحد الوسطاء، خاصة أنه سبق أن لعب بين صفوف الزمالك وقدم مستويات مميزة، وطلب المدير الفنى الفرنسى عرض مجموعة من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة ومن ثم يختار الأفضل.

فى سياق آخر، تسود حالة من الاستياء داخل نادى الزمالك بسبب الليبى مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، بسبب رفضه الحضور إلى القاهرة حتى الآن من أجل عقد جلسة مع إدارة القلعة البيضاء لحسم تجديد نجم نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، ولم يتوصل مع إدارة الأبيض إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده، حيث كان قد طلب الحصول على مستحقاته القديمة التى تبلغ 683 ألف يورو، وهو الأمر الذى عقّد الأمور بسبب عدم وجود سيولة مالية فى النادى خلال الفترة الحالية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن وكيل ساسى أبلغ مسؤولى القلعة البيضاء بأنه سيتجه إلى الإمارات أولًا قبل الحضور إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مسؤولى نادى الوحدة الإماراتى الذين أبدوا رغبتهم فى الحصول على خدمات النجم التونسى.

واتفق وكيل ساسى على عقد جلسة مع مسؤولى نادى الوحدة من أجل الاتفاق حول التفاصيل والأمور المالية على أن يتم إبلاغ اللاعب بعدها بالتفاصيل لحسم أمره، حيث يمتلك التونسى بعض العروض من أندية سعودية وإماراتية وقطرية وكذلك تركية، ولكنه يفضل حتى الآن الاستمرار مع الزمالك ولكن بعد حصوله على المستحقات القديمة.

ويدخل الفريق اليوم معسكرا مغلقا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.