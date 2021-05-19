شكرا لقرائتكم خبر عن «الخولى» يحتوى أزمة مسعود فى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخل محمد، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، لحل أزمة أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق، مع على ماهر، المدير الفنى، بعد استبعاد الحارس من التشكيل الأساسى للفريق والاعتماد على أحمد دعدور.

واعترض أحمد مسعود على الجهاز الفنى بطريقة غير لائقة، بسبب عدم مشاركته فى مباراة الأهلى واستبعاده من التشكيل الأساسى والاحتياطى، الأمر الذى جعل على ماهر يقرر استبعاده من معسكر الفريق بالإسكندرية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد الخولى تدخل ونجح فى احتواء الأزمة بين الحارس وعلى ماهر، لينتظم الحارس مرة أخرى فى معسكر الفريق استعداداً للمباريات المقبلة.

وطالب نائب المصرى، أحمد مسعود، بعدم الاعتراض على الجهاز الفنى، مؤكدا له أن مشاركته من عدمها قرار المدير الفنى، وأن مجلس الإدارة لا يتدخل فى الأمور الفنية.

يُذكر أن أحمد مسعود لعب مع المصرى هذا الموسم 17 مباراة فى مسابقة الدورى تلقت شباكه 12 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.