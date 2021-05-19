شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتأهب لمواصلة الانتصارات أمام المقاولون.. وأسوان يواجه المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثلاثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بإقامة مباراتين، حيث يلتقى فى السابعة مساء فريق المقاولون العرب مع الإسماعيلى، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويدخل الدراويش مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما نجح فى تحقيق الفوز فى آخر 5 مباريات له والتى كان آخرها على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى الدراويش لمواصلة الانتصارات على حساب ذئاب الجبل، لكى يتواجد الفريق فى مراكز المقدمة بجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة، وسوف يقود الفريق فى مباراة اليوم حمد إبراهيم، المدرب العام، فى ظل استمرار إصابة إيهاب جلال، المدير الفنى، بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن قيادة الفريق فى المباريات الأربعة الماضية.

فى حين يطمح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس، فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لكى يبتعد الفريق عن شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة.

ويستضيف فريق أسوان نادى مصر المقاصة، فى التاسعة مساء، ويبحث زهرة الجنوب تحت قيادة علاء عبد العال، عن تحقيق الفوز على الفريق الفيومى واستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، لكى يبتعد الفريق عن المراكز المهددة بالهبوط إلى القسم الثانى، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلى صاحب المركز السادس عشر.

كما يأمل الفريق الفيومى تحت قيادة محمد عبد العظيم «عظيمة» لمواصلة الانتصارات بعدما نجح فى الجولة الماضية فى تحقيق فوز صعب على حساب الجونة بهدف نظيف، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 30 نقطة.