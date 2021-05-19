شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يفاوض «تشافى» لخلافة «كومان» فى «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن استقرار إدارة نادى برشلونة الإسبانى على فسخ التعاقد مع الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للفريق، بعد خسارة البارسا لقب الدورى الإسبانى للموسم الثانى على التوالى. خسر نادى برشلونة الصراع على لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم عقب سقوطه أمام ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدورى الإسبانى «الليجا»، للموسم الحالى 2020- 2021.

قالت شبكة إذاعة «RAC 1» الإسبانية إن نادى برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، استقر على إقالة رونالد كومان، وعدم استمراره فى قيادة الفريق الموسم المقبل. وأشارت الشبكة إلى أن خوان لابورتا لم يكن يرغب فى التدخل خلال الموسم، لكنه قرر بنسبة 99% أن كومان لن يستمر كمدرب للفريق الأول الموسم المقبل، لأنه بالأساس لم يكن رهانه.

وأضافت الشبكة أن برشلونة بدأ مفاوضات مع لاعبه السابق تشافى هيرنانديز، مدرب السد القطرى الحالى، مع زيادة الضغوط على المدرب الهولندى بعد موسمه الأول المحبط فى النادى، بالإضافة إلى فتح باب المفاوضات مع جوردى كرويف، ومدرب فريق الرديف جارسيا بيمينيتا.

وتولى المدير الفنى الهولندى تدريب برشلونة خلفًا لكيكى سيتين فى صيف العام الماضى 2020، لكن الفريق فشل فى كل المواجهات الكبرى ضد الكبار هذا الموسم، وخرج مبكرًا من دورى أبطال أوروبا، لكنه حقق لقب كأس ملك إسبانيا. من جانبه، يخضع تير شتيجن، حارس الفريق الكتالونى، لعلاج فى الوتر الرضفى للركبة اليمنى يوم الخميس المقبل، حيث سيقوم بالخطة العلاجية الدكتور هاكان مع مشاركة الجهاز الطبى لبرشلونة. هذا وكان شتيجن يعانى من مشاكل بالركبة لكنه فضل الانتظار حتى نهاية الموسم ليتمكن من السير وفق برنامجه العلاجى بشكل مناسب دونما التأثير على الفريق. فى سياق آخر، بات فريق ريال مدريد المتضرر الأكبر من تقديم مباريات الجولة الأخيرة للدورى الإسبانى، حيث أعلنت رابطة الدورى الإسبانى عن تعديل جذرى فى مواعيد مباريات الجولة 38 والأخيرة للمسابقة المحلية. ونشرت الرابطة مواعيد جديدة للجولة الأخيرة، تم فيها تقديم أغلب المباريات من الأحد للسبت المقبل.

وطلب فياريال تقديم مباراته أمام ريال مدريد، حتى يحصل على يوم إضافى فى التحضير لمباراته أمام مانشستر يونايتد فى نهائى الدورى الأوروبى يوم الأربعاء 26 مايو.

وكان من المفترض أن تُلعَب كل المباريات فى نفس التوقيت، السادسة والنصف مساء الأحد، لكن تم تقديم 7 مباريات دُفعة واحدة لتقام فى السادسة مساء السبت.

وتشمل تلك المباريات كل الفرق المتنافسة على لقب الدورى الإسبانى والهبوط والمراكز الأوروبية.

ويستقبل ريال مدريد نظيره فياريال فى ملعب ألفريدو دى ستيفانو، تزامنًا مع حلول أتليتكو مدريد ضيفًا على بلد الوليد فى خوسيه زوريّا.

ورغم خسارة برشلونة اللقب رسميًا وهبوط إيبار بالفعل، إلا أن مباراتهما تقام مساء السبت أيضا فى نفس التوقيت. وعنونت صحيفة «آس» الإسبانية على الخبر بأن «فياريال ربح المعركة» ونال ما يريده من رابطة الليجا.

جاء ذلك بعد مطالبات علنية من أوناى إيمرى، المدير الفنى لفياريال، الأسبوع الماضى، بالسماح لفريقه بالحصول على يوم إضافى قبل المباراة الأهم فى تاريخه أمام الشياطين الحمر.