شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على استفزازت الإسرائيليين من داخل فلسطين .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول واجه عدة انتقادات خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد موقفه الواضح تجاه العنف ضد الشعب الفلسطيني ومنع المصلين من التواجد في القدس.

موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية كان واضخا أثناء تواجده في صفوف بازل السويسري، ونستعرض خلال السطورة التالية مواقف كروية لمحمد صلاح أحرجت إسرائيل عندما كان يلعب في صفوف بازل.

في عام 6 أغسطس عام 2013، قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق بازل السويسري لعبور عقبة مكابي تل ابيب في الدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

واحتفل محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بالسجود في أرض فلسطين المحتلة، كان ذلك اللقاء الثاني الذي يجمع الفريقن، وكان فريق صلاح قد فاز مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتعادل الفريقان بثلاثية في اللقاء الثاني الذي سجل فيه النجم المصري.

وقام ميورات ياكين المدير الفني لبازل بسحب محمد صلاح في الدقيقة 75 من عمر المباراة ليحل محله زميله محمد النني في محاولة لتأمين منطقة وسط الملعب لإيقاف صحوة الفريق الاسرائيلي لتنتهي المباراة بالتعادل وصعود بازل للمرحلة التالية. وعند خروج محمد صلاح من ملعب اللقاء أخرج لسانه لجماهير الفريق الإسرائيلي.

وكان محمد صلاح نجم مصر وليفربول، قدم الدعم لفلسطين وأبنائها اللذين يواجهون القتل والعنف أمام الجيش الإسرائيلي.

قال صلاح عبر تويتر الثلاثاء الماضي: «إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئس وزراء البلد الذي كان بيتا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل. كما قام النجم المصري بتغغير صورة صفحته الشخصية على تويتر لصورة له أمام قبة الصخرة عندما كان يلعب في فريق بازل السويسري.

كان اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني وزميل صلاح في الفريق قدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين اللذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح. ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً: «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمد حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي

فيما غاب عن مواكب الدعم اسم النجم المصري محمد صلاح ما آثار حفيظة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتمنون أن يقوم صلاح بدعم الفلسطينيين وهو ما استجاب له النجم المصري.