شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الإفريقية للجودو بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية للجودو والتى تقام بالسنغال وتستمر حتى 24 مايو الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى .

وغادرت بعثة المنتخب الوطنى إلى السنغال بقائمة تضم كلا من يسرى سامى وأحمد على وعلى عيد وعبد الرحمن عبد الغنى ومحمد على وعبد الله عتمان، بالإضافة إلى سلمى سامر. ويرافقهم عاكف مصطفى ومحمد سعد مدربين وتامر عبد الفتاح حكم، بالإضافة إلى محمد مطيع حكم.

وتقام على هامش البطولة اجراءات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى، ويشارك فيها مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للجودو .

ويشارك المنتخب بالبطولة دون تواجد المدرب الاوزبكى أدهم جمالوف، والذى اعتذر عن إكمال المهمة لارتباطه بظروف خاصة بأسرته.