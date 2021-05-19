شكرا لقرائتكم خبر عن طورائ فى بعثة الأهلي بجنوب أفريقيا قبل موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت بعثة النادي الأهلي حالة من الطوارئ داخل فريق الكرة بمجرد الوصول إلى جنوب أفريقيا صباح أمس ، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث قام مسئولو النادي بعملية "تعقيم واسعة" وشددوا الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة في ظل وجود سلالات متحوّرة من الفيروس داخل بعض الدول ومنها جنوب أفريقيا.

وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسئول التعقيم الذي اصطحبه النادي فى الرحلة التشديد وتعقيم كل أدوات ومتعلقات البعثة خلال فترة تواجدها في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا وكذلك أدوات التدريب ومطعم الفريق وغرف اللاعبين وغيرها من جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة اللاعبين وعدم فقدان أحدهم قبل موقعة الحسم أمام صن داونز السبت المقبل.

ويرغب الأهلي في توفير كل سُبل الدعم والحماية للاعبيه من أجل تخطي عقبة صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتأتي حالة القلق والتشديد في بعثة الأهلي بعدما شهد فريق الكرة بالقلعة الحمراء إصابة أثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل ساعات من السفر إلى جنوب أفريقيا هما ، مصطفى شوبير ليتم إستبعاده من الرحلة في الساعات الأخيرة كما أُصيب محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يتلقى حالياً المرحلة الأخيرة من العلاج تمهيداً للعودة إلى الملاعب بعد غياب عامين تقريباً بسبب إجراء جراحتين في الرباط الصليبي وثالثة في الركبة.

ووصلت بعثة الأهلي صباح أمس إلى جنوب أفريقيا عقب رحلة شاقة استغرقت 13 ساعة تقريباً عبر طائرة خاصة تخللها ساعة ترانزيت في أسوان للتزوّد بالوقود ، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.