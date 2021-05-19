نهائي كأس ايطاليا | موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس واتلانتا والقنوات الناقلة، والمقرر لها في نهائي بطولة كأس ايطاليا اليوم الاربعاء 19 مايو 2021 على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية.

تنطلق مباراة يوفنتوس واتلانتا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بالتزامن مع موعد نهائي بطولة كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو على ملعب فرنسا الوطني.

ويُنقل هذا اللقاء المرتقب بين يوفنتوس واتلانتا، المتواجدان في المربع الذهبي في الدوري الايطالي هذا الموسم، عبر قناة ليبيا الرياضية الأولى بصوت المعلق الليبي أنور السليماني، كما تُنقل كذلك على قناة ليبيا الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي الليبي هيثم العماري.

ويستطيع عشاق الدوري الايطالي مُتابعة المباراة على قناة الراي الإيطالية 1، وقناة سيتانتا سبورتس البريطانية، والقناة تركيا الشهيرة TRT sport Hd، بالاضافة إلى قناة BT Sports 2 البريطانية.

وكان يوفنتوس قد ترشح إلى نهائي كأس ايطاليا 2021 بفضل تفوقه على انتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بملعب سان سيرو بفوز يوفنتوس 2/1، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل من دون أهداف.

أما اتلانتا فقد تعادل على ملعب نابولي (دييجو أرماندو مارادونا) من دون أهداف، وفي لقاء الإياب ضرب بثلاثية سجلها دوفان زاباتا وبيسينا مقابل هدف للوزانو.

ولا يتصدر أي لاعب من يوفنتوس أو اتلانتا لائحة هدافي كأس إيطاليا هذا الموسم، حيث يحتل نجم جنوى “جيانلوكا سكاماكا” المركز الأول برصيد 4 أهداف بفارق هدف عن هيرفينج لوزانو من نابولي، ولياندرو مانكوسو من إمبولي، ودينيس جوهانسن من فينيزيا.

ويحتاج كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا لتسجيل هدفين في نهائي كأس إيطاليا اليوم إذا أراد أحدهما الظفر بلقب هداف المسابقة هذا الموسم، الأمر نفسه يخص ثنائي اتلانتا “أليكسي ميرانشوك وماتيو بيسينا”.

وخسر يوفنتوس في آخر مواجهة له أمام اتلانتا في الدوري الايطالي يوم 18 أبريل الماضي بهدف دون رد، لحساب الجولة 31 من السيري آ.