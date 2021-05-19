الدوري الإنجليزي | موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة للقاء المرتقب ضمن الجولة 37 من المسابقة، والمقرر لها على ملعب تيرف مور في حضور 10 آلاف متفرج.
تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، وتُعد قمة مباريات اليوم بالنسبة للعديد من عشاق كرة القدم بسبب تأثيرها المباشر على هوية الفريقين المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
تُنقل المباراة في بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس القطرية HDR4 وHD1 بريميم بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة كانال بلوس الفرنسية، وقناة سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سكاي شبورت الألمانية HD1، بالاضافة إلى قناة TV3 sport hd Baltic.
انتهى اللقاء الأول بين الفريقين هذا الموسم 2021/2020 بخسارة ليفربول بهدف دون رد على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة 18 من البريميرليج، يوم 21 يناير 2021، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء سجلها “آشلي بارنز” أُحتسبت ضد الحارس أليسون بيكر بعد خروج خاطيء من مرماه.
ويأمل عشاق ليفربول في أن يُحقق فريقهم الفوز ليلة الاربعاء لخطف المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي سقط في خسارة مؤلمة على ملعب ستامفورد بريدج أمام تشيلسي الليلة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن ليستر سيتي الرابع، ويتفوق الريدز على فريق الثعالب في عدد الأهداف بسبب تلقيه لأهداف أقل.
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