الكاف يلقي بشكوى الزمالك ضد الترجي في سلة المهملات

وصلت إلى مقر نادي الزمالك المصري رسالة رسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن الطلب الذي تقدم به لمراجعة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، لشكه في وجود شبهة تواطؤ لانهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1 الذي تسبب في توديع الزمالك للبطولة كثالث المجموعة.
ولم يجد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” شُبهة تواطيء بين الترجي ومولودية الجزائر في مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، لينتهي المطاف بشكوى الزمالك إلى سلة المهملات.
وأكد الكاف تسلمه لشكوى رسمية من الزمالك، تعامل معها بجدية عن طريق مراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة لدراسة الموقف بعناية فائقة، وتأكد بعدها بعدم وجود أي اتفاق بين الناديين، ليقرر حفظ الشكوى دون المساس بتواجدهما في مرحلة ربع النهائي.
وخسر الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة صادمة قوامها هدفين دون رد على ملعب نادي شباب بلوزداد مطلع هذا الأسبوع، بينما سقط مولودية الجزائر في فخ التعادل مع ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 1/1، ليضع الترجي والمولودية قدمًا خارج البطولة قبل مرحلة الإياب الأسبوع المقبل.
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