رسميًا..ثيو والكوت يغادر إيفرتون بقانون بوسمان

غادر الجناح الدولي الانجليزي السابق “ثيو والكوت” نادي إيفرتون نهاية هذا الأسبوع بواسطة قانون بوسمان للانتقالات، والذي ساعده للاستمرار مع فريق طفولته “ساوثامبتون” لمدة عامين قادمين.

وسمح قانون بوسمان للاعب صاحب الـ 32 عامًا بالتفاوض مع إدارة ساوثامبتون بشكل مباشر دون الرجوع لإدارة إيفرتون، حيث لم يكن يتبقى على نهاية عقده مع فريق ملعب جوديسون بارك سوى 6 أشهر فقط.

وانتقل ثيو والكوت لصفوف ساوثامبتون خلال الميركاتو الصيفي 2020 بنظام الإعارة لمدة موسم، واستطاع المشاركة في 21 مباراة، من بينهم مباراة وحيدة كبديل.

وسجل لاعب آرسنال الأسبق 3 أهداف في الدوري الانجليزي بموسم 2021/2020 أمام أندية ولفرهامبتون وآرسنال وفولهام، دون أي هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال وليستر سيتي.

وقال ثيو والكوت عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “ساوثامبتون هو الفريق الذي يعني لي الكثير، وكانت لحظة استثنائية لا تُصدق حين عُدت إلى ملعب سانت ماري لقضاء هذا الموسم”.

وأضاف “لكن الآن وبعد حصولي على فرصة العودة إلى ساوثامبتون بعقد دائم لمدة عامين، هذا يعني الكثير بالنسبة لي من الناحية الشخصية والمهنية”.

وختم حديثه “أود أن أقدم شكري الكبير لإدارة النادي ورفاقي في الفريق وجميع المشجعين لأنهم جعلوني أشعر كما أنا مُرحب بي هنا، ولا أستطيع أن أنتظر حتى أواصل الدفاع عن هذا القميص في الموسمين القادمين، كما أود أن أشكر كذلك كل شخص في نادي إيفرتون على المعاملة المذهلة طوال وقتي مع النادي، وأتمنى كل النجاح للفريق في المستقبل”.

ولعب ثيو والكوت ما مجموعه 77 مباراة وسجل 10 أهداف خلال مسيرته المتوسطة مع نادي إيفرتون في الفترة من 2017 إلى 2020.