الاهلي وصن داونز | موسيماني يرفض التحجج بالاصابات

رفض مدرب النادي الاهلي المصري، بيتسو موسيماني، التحجج بالاصابات قبل مواجهة فريقه السابق “صن داونز” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا سعيه لتحقيق الفوز في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم السبت المقبل.

ونجح الاهلي في تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الاهلي we السلام يوم السبت الماضي، ليضع قدمًا في نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي.

وقال موسيماني في حديث خص به الموقع الرسمي للنادي الاهلي “لم نحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد، انتهى شوط في القاهرة، ولا يزال هناك شوطًا ثانيًا بين الفريقين يوم السبت المقبل في بريتوريا”.

وأضاف “الفوز الذي حققناه في القاهرة مهم بشكل عام، لكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، ونتيجة مباراة الذهاب لم تحسم تأهلنا بعد، مواجهة صن داونز على ميدانه ستكون صعبة بلا شك، قبل عامين خسر الأهلي هنا 5/صفر، وفي المرة التالية حقق التعادل 1/1، أتمنى أن يكون الفوز حليفًا للأهلي في المواجهة المقبلة”.

وعن الإصابات التي تؤثر بالسلب على ثبات تشكيلة الاهلي قال موسيماني “واجهنا الزمالك ثم صن داونز، ونستعد حاليًا لمباراة العودة، وبعدها سنلاقي نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، جميعها مباريات غاية في القوة، هذه هي سمة الفرق الكبرى، عندما تلعب مع فريق بحجم الأهلي لا بد أن تكون جاهزًا بصفة دائمة للمنافسة وتحمل ضغط المباريات المتنوعة ما بين المحلية والقارية ومن قبلها كأس العالم للأندية”.

وختم حديثه “لدينا العديد من الإصابات في صفوف الفريق، لكن الأهلي قادر على التعامل معها وتجاوزها، عندما تنافس على 3 بطولات مختلفة فمن المؤكد أن تحدث لك إصابات في ظل توالي المباريات، لكننا سنسعى للعودة من جنوب أفريقيا بالفوز لتأكيد التأهل”.

وأضطر الأهلي إلى ترك المهاجم “مروان محسن” في القاهرة بسبب الإصابة، وكذا صانع الألعاب الشاب “محمد محمود” والحارس الثالث في الفريق “مصطفى أحمد شوبير” بسبب تعرضهما لفيروس كورونا.