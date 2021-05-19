بوجبا بعد رفع العلم في أولد ترافورد: صلوا من أجل فلسطين!

طلب لاعب الوسط الدولي الفرنسي ونجم مانشستر يونايتد “بول بوجبا” من جميع متابعيه عبر موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي الصلاة من أجل فلسطين، في تعليقه على الصور التي انتشرت له أثناء حمل علم فلسطين عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة ال37 من الدوري الانجليزي أمس الثلاثاء.

وطاف بول بوجبا ملعب أولد ترافورد بعلم دولة فلسطين رفقة اللاعب الإفواري “عماد ديالو”، كنوع من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني.

ويتعرض حي الشيخ جراح في القدس لهجمات مستمرة من جيش إسرائيل المحتل، بالتزامن مع تعرض المنازل الفلسطينية في مدينة غزة للقصف بالطيران، ما أسفر عن الكثير من الشهداء وتشريد العديد من العائلات.

ونشر بول بوجبا إحدى صوره بعلم فلسطين عقب انتهاء مباراة مان يونايتد مع فولهام بالتعادل 1/1، وكتب قائلاً بحسابه الرسمي على موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي “دعونا نحافظ على عالمنا آمنًا وخال من العنف، صلوا من أجل فلسطين”.

الجدير بالذكر مشاركة بول بوجبا /28 عامًا/ لمدة 90 دقيقة أمام فولهام، ليُكمل 26 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف فقط.

ولم يسجل بول بوجبا أي هدف في الدوري الانجليزي الممتاز منذ الجولة 18 عندما هز شباك فولهام في المباراة المنتهية بفوز الشياطين الحمر 2/1 على ملعب كرافن كوتيدج يوم 20 يناير الماضي.

شاهد فيديو بوجبا وعلم فلسطين