شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يثير الجدل حول رحيله إلى نادي النصر السعودي .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، وضح حقيقة انتقاله إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما نشر اللاعب على موقعه الخاص تويتر، نادي النصر. وتبين بعد ساعات قليلة أن حساب اللاعب تعرض للسرقة وأن جميع الأخبار التي تم تداولها بشأن رحيله لنادي النصر غير دقيقة وكاذبة.

وقال الشناوي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «تم اختراق حسابي على تويتر وأعمل على استعادته في أسرع وقت». ولكن الشناوي أثار الجدل كونه لم يرد على أنباء رحيله لنادي النصر بشكل قاطع.

وجاء إعلان الشناوي عن اختراق حسابه، بعد تغريدة مثيرة عبر حسابه على «تويتر»، كلمة نادي النصر، مما فسره العديد من الجماهير الأهلاوية انتقال حارس فريقهم إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وكانت مجموعة من جماهير النصر السعودي عبر موقع «تويتر» قد طالبت بضم الحارس المصري، إلى صفوف فريقها خلال الساعات الماضية. ويعد الشناوي من أبرز لاعبي الأهلي ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، حيث بات حارس المارد الأحمر والفراعنة الأول.