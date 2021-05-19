شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تصطدم بالبترول الجزائري.. وعبدالوهاب يشيد بالروح القتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق سلة الزمالك اليوم الاربعاء فريق البترول الجزائري في المباراة الثانية بالبطولة الإفريقية.

واكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أن الفوز في أول لقاء للفريق في بطولة أفريقيا مهم للغاية.

كان سلة الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على فريق فيرافيارو دو مابوتو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55 في المباراة الأولى له ببطولةإفريقياللأندية أبطال الدوري BAL والتي تقام خلال هذه الفترة في رواندا بالعاصمة كيجالى.

وأضاف عبدالوهاب للموقع الرسمي للنادي أن اللاعبين المحترفين في حاجة لبعض الوقت لمزيد من التجانس مع المجموعة.

كما شدد مدرب الزمالك على أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني أجوستي بوش أغلق ملف المباراة الأولى معترفا بوقوع الفريق في أخطاءيجبعلى اللاعبين التعلم منها في المواجهات المقبلة.

ووجه عبد الوهاب الشكر لجمهور الزمالك على دعمه المستمر للفريق، وثقته في فريق السلة.. مشددا على ضرورة احترام الخصم واللعببجديةلآخر ثانية.