شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: تنازلت عن حق نادي النجوم في إيقاف القيد عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه حصل على حُكم رسمي من المحكمة الرياضية بإيقاف النادي الإسماعيلي عن قيد أي لاعبين جدد، لكنه تنازل عن هذا الحق حرصاً على مصلحة الدراويش.

وأضاف الطويلة في تصريحات تليفزيونية: تم خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الإسماعيلي بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق أثناء انتقاله للدراويش، وأمهلنا مجلس إدارته مهلة لسداد المبلغ، وفي حالة عدم التزامهم بالمتفق عليه سيزيد عدد النقاط إلى 6، ثم إلى 9 نقاط.