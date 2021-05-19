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الطويلة: تنازلت عن حق نادي النجوم في إيقاف القيد عن الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه حصل على حُكم رسمي من المحكمة بإيقاف النادي الإسماعيلي عن قيد أي لاعبين جدد، لكنه تنازل عن هذا الحق حرصاً على مصلحة الدراويش.

وأضاف الطويلة في تصريحات تليفزيونية: تم خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الإسماعيلي بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق أثناء انتقاله للدراويش، وأمهلنا مجلس إدارته مهلة لسداد المبلغ، وفي حالة عدم التزامهم بالمتفق عليه سيزيد عدد النقاط إلى 6، ثم إلى 9 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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